Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:58
Просмотров: 155

Під Ізюмом захисники України ліквідували окупантів із Кантемирівської танкової дивізії.

Під Ізюмом захисники України ліквідували окупантів із Кантемирівської танкової дивізії.

Українські захисники під Ізюмом на Харківщині ліквідували чотирьох окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Їм усім було по 19-21 років.

Фото документів російських військових, які більше не вчинять злочинів в Україні, показав у Telegram український волонтер Роман Донік. За його словами, успішну роботу виконали військові бригади “Холодний Яр”.

“2003 рік народження. Такий молодий а вже Кобзона з Жиріновським бачив. Іншим є до чого “стрємітся””, – зіронізував Донік.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 