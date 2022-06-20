Під Ізюмом захисники України ліквідували окупантів із Кантемирівської танкової дивізії.

Українські захисники під Ізюмом на Харківщині ліквідували чотирьох окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Їм усім було по 19-21 років.

Фото документів російських військових, які більше не вчинять злочинів в Україні, показав у Telegram український волонтер Роман Донік. За його словами, успішну роботу виконали військові бригади “Холодний Яр”.

“2003 рік народження. Такий молодий а вже Кобзона з Жиріновським бачив. Іншим є до чого “стрємітся””, – зіронізував Донік.

Агентство Телевидения Новости