В Харкові двоє чоловіків погрожували сусідам гранатою

Напередодні патрульні отримали виклик про конфлікт з сусідами. Громадяни повідомили про двох чоловіків, які нанесли їм тілесні ушкодження, а також погрожували гранатою.

Поліцейські негайно прибули на місце виклику, де виявили та затримали осіб, на яких вказали потерпілі. Під час поверхневої перевірки у них виявили предмет, схожий на гранату.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости