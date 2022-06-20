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В Харкові двоє чоловіків погрожували сусідам гранатою

В Харкові двоє чоловіків погрожували сусідам гранатою

Напередодні патрульні отримали виклик про конфлікт з сусідами. Громадяни повідомили про двох чоловіків, які нанесли їм тілесні ушкодження, а також погрожували гранатою.

Поліцейські негайно прибули на місце виклику, де виявили та затримали осіб, на яких вказали потерпілі. Під час поверхневої перевірки у них виявили предмет, схожий на гранату.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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