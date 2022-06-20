Пілот збитого на Донеччині Су-25 потрапив у полон: затриманий виявився «вагнерівцем»

Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон, повідомили в 72-й окремій механізованій бригаді (ОМБр) імені Чорних Запорожців, пише «Українська Правда».

Дослівно: «А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ. ім Чорних Запорожців.

Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися.

Чоловік живий, має травми через «м’яке» приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ».

18 червня 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» було збито російський літак Су-25 – і той «гепнувся гучно та яскраво»: це сталося на Донеччині в суботу.

За даними журналіста Юрія Бутусова, полонений льотчик – майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнер і бере участь у війні проти України за зарплату 205 000 рублів на місяць. Про це повідомляє LIGA.net.

«Федорчук на допиті показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він здійснював вильоти на бомбардування українських міст».

Бутусов зазначив, що у Федорчукова був із собою навігатор Garmin і смартфон із програмою «Пронебо», щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ.

Агентство Телевидения Новости