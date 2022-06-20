В Ізюмському районі окупанти грабують цивільних та вивозять здобич КАМАЗами

В Ізюмі знову спостерігається інтенсивний рух російських військових і ворожої техніки: в місто нагнали велику кількість ОМОНівців (мобільний загін особливого призначення, спеціальний підрозділ Росгвардії). Про це повідомляє «Обрії Ізюмщині».

«Окупаційна влада продовжує пропаганду серед місцевого населення.

Мешканцям Ізюма оголошено про навчальний процес який повинен розпочатися з 1 вересня, принаймні в планах окупантів відкрити ліцей №3, медичний коледж, професійний ліцей, музичну школу і два дитячих садочка. Оголошено, що навчання буде проходити за російською програмою. Деякі свідомі педагоги відмовляються виходити на роботу та викладати російською мовою, інші погоджуються у зв’язку з скрутним матеріальним становищем. Але в той же час не пояснюють, як будуть опалюватися приміщення, коли зруйновано магістральну газову мережу.

Військові РФ продовжують грабувати майно жителів району. Мешканці села Студенок, в якому залишилось 14 чоловік, повідомляють про те, що військові ЛДНР вивозять КАМАЗами меблі, побутову техніку, килими, посуд з полишених та зруйнованих будинків селян.

На залізничному ринку підприємці говорять, що військові РФ мають велику кількість награбованих українських грошей, розраховуються гривнями, купують в основному продукти харчування і спиртні напої».

На фото – зруйнована центральна котельня Ізюму.

Агентство Телевидения Новости