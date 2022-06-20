Новий ракетний удар по Харкову, пожежа на Салтівці

Війська РФ завдали ракетних ударів по східній частині Харкова. Над містом піднявся величезний стовп диму. Про це повідомляють свідки та місцеві паблики. У деяких районах Харкова після вибухів зникли світло, вода та інтернет.

Напередодні про те, що місто знову стає прифронтовим, та ворог планує завдати уда по Харкову говорив Президент Володимир Зеленський

Російські загарбники хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні та накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 19 червня.

“Попереджаємо партнерів: окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру. Хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно будемо і на це відповідати”, – зазначив Зеленський. Він також повідомив про наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. “Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні!” – сказав президент.

Агентство Телевидения Новости