На міні підірвалася родина, яка тікала з оккупованного села на Харківщині

На Харківщині в Золочівській громаді підірвалася на ворожій міні родина, яка намагалася виїхати з окупованого села Турове, що біля Казачій Лопані. Внаслідок цього загинув чоловік, а його дружина отримала травми.

Про це повідомляє у Facebook Золочівська селищна рада.

«Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками із села Турове. Голова сім’ї загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена ​​до лікарні, дитина, на щастя, не постраждала і перебуває з матір’ю», – йдеться у повідомленні.

Сім’я намагалася евакуюватися власним автомобілем з окупованого населеного пункту на безпечну територію.

Агентство Телевидения Новости