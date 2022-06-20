Військовий облік жінок. Як діє наказ в умовах воєнного стану

Військовий облік жінок стартує з 1 жовтня. Але в умовах воєнного стану не обов’язково чекати до жовтня, а можна стати на облік зараз.

Про це заявив начальник юридичної групи обласного територіального центру комплектування Юрій Грива, пише “Суспільне“.

При цьому за його словами, до якого часу треба стати на облік, поки невідомо. На військовий облік мають стати жінки наступних спеціальностей (програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники та ін.).

Що відбудеться після того, як жінка стане на облік?

Після того, як жінка стала на військовий облік, вона є військовозобов’язаною. Це означає, що вона перебуває у запасі збройних сил, чи інших військових формувань. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть, наприклад, призвати на військову службу. Наразі необхідності мобілізувати жінок немає,

При цьому у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Якщо жінка має неповнолітніх дітей, то призову на військову службу через мобілізацію вона не підлягає (при наявності дітей до 18 років). Такі жінки можуть бути призвані на військову службу лише за їх згоди і тільки за місцем проживання.

Чи може жінка, перебуваючи на обліку, виїхати за кордон?

На період воєнного стану військовозобов’язаним жінкам обмежили виїзд за межі України. Це не стосується тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Повний перелік тих, хто не підлягає, є у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У військовозобов’язаних жінок є такі ж самі обов’язки, як і у військовозобов’язаних чоловіків. Вони описані в постанові Кабінету міністрів “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”.

Тобто:

бути на військовому обліку за місцем проживання. У разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах;не змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації та у воєнний час;проходити медичний огляд та лікування;проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;за сім днів прийти до територіального центру для зняття з військового обліку, якщо треба змінити місце проживання, поїхати у відрядження, на навчання, у відпустку чи лікування (на більше, ніж три місяці за межі України). Також якщо змінюється місце проживання у межах міста, але в іншому адміністративному районі;за сім днів повідомляти органам, в яких перебувають на військовому обліку, про зміну сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;негайно повідомляти територіальним центрам комплектування (органам СБУ) про втрату військово-облікового документа;При цьому жінка не може відмовитись ставати на військовий облік. Це передбачено законом “Про військовий обов’язок і військову службу”. Серед винятків – непридатність за станом здоров’я та віком, а також якщо має спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Штрафи

до кінця 2022 року адміністративної відповідальності не передбачено.Після кінцевого терміну – будуть штрафувати підприємства від 5500 до 8500 грн; порушення військовозобов’язаними правил військового обліку – від 510 до 850 гривень. За повторне порушення протягом року від 850 до 1 700 гривень.ухилення військовозобов’язаної від військового обліку після попередження, зробленого керівником територіального центру, це порушення частини 1 статті 337 Кримінального кодексу України. Карається штрафом від 5 100 до 8 500 гривень або виправними роботами до одного року.

Агентство Телевидения Новости