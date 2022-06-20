Окупанти поцілили в центр надання гуманітарної допомоги

Країна-агресор продовжує обстрілювати заклади освіти Харківщини: внаслідок ракетного удару по Люботину пошкоджено навчальний заклад

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 червня 2022 року близько 23:30 військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний обстріл м. Люботин Харківського району. Внаслідок двох вибухів пошкоджено навчальний заклад, де знаходився центр із видачі гуманітарної допомоги. Ударною хвилею та уламками пошкоджено низку приватних будинків.

20 червня керівництво Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області провели огляд місця події.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости