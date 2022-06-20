На Харківщині окупанти намагалися вести розвідку боєм в районі селища Ртищівка

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 червня. 117 доба війни.

Російський агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости