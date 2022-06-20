Мінус 10 одиниць техніки та 23 рашиста на Харківському напрямку: блискуча операція 92 ОМБр

На Харківщині ворог не полишає спроб наступати, але ЗСУ міцно тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів.

На одному з напрямків окупанти намагавлися атакувати, однак отримали «по зубах», йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

В результаті спільної роботи бійців 92 ОМБр, 40 ОАБр та 125 батальйону тероборони 19 червня 23 рашиста було знешкоджено, більше 50 – поранено. Також ворог поніс втрати у техніці: зокрема, знешкоджено або пошкоджено три танки Т-72, три РСЗВ, БТР-80, БМП-2, КАМАЗ та радіолокаційна станція.

Незважаючи на те, що ворог укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат.

Агентство Телевидения Новости