«Щодо можливого наступу на Харків: робимо усе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв», – Синєгубов

В останні дні російські окупанти, які не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів.

Ми фіксуємо удари з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти. Так само ворог б’є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах. На жаль, гинуть та отримують поранення мирні люди. Лише за сьогодні протягом дня загинули 3 людини – 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії.

Внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова 2 поранених.

Кілька останніх днів обстріли Харкова фіксуються в проміжок часу між 23:00 та 00:00 годин. Але ворог діє підступно. Сьогодні артобстріли тривали протягом дня.

Попри обстріли люди продовжують повертатися до Харкова. За попередніми даними, у місті вже проживають біля 700 тисяч мешканців. Це майже половина харків’ян. Наголошую, що безпека у Харкові досить умовна, на вулицях перебувати все ще небезпечно, у будь-який час може прилетіли до будь-якого подвір’я. Необхідно дослухатися до сигналів тривоги та не перебувати без потреби на вулицях.

«Щодо можливого нового наступу росіян на Харків. Ми постійно фіксуємо накопичення та переміщення військ на кордоні з нашою областю і слідкуємо за ситуацією.

Із 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків і область для ворога є принциповими, особливо враховуючи те, як ми його тут зустріли. І ми робимо усе можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Я щодня зустрічаюся з нашими військовими і бачу, що у них вистачає і мотивації, і духу, і навичок, щоб тримати свої позиції та відсувати ворога подалі від Харкова.

Вони щодня завдають окупантам дуже відчутних втрат. І якщо ми не одразу озвучуємо всі успіхи наших ЗСУ, це означає, що їх немає. Буквально вчора на Харківщині росіяни намагалися атакувати бійців потужної 92 бригади, але отримали відсіч, знищивши 23 окупантів, поранивши ще 50 та знешкодивши 10 одиниць техніки».

Агентство Телевидения Новости