Потрійна пожежа через обстріли на Немишлі

За добу з 20 по 21 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожежі з інших причин — 4, також 6 — для надання допомоги населенню, 3 — для допомоги комунальним службам, 2 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Немишлянському (3), Київському (1) та Салтівському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області. Горів приватний будинок, складська, адміністративна та ін. будівлі.Рятувальники продовжили гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня. Відразу три пожежі, пов’язані з військовими діями, загасили вдень Немишлянському районі міста Харкова. Там горіли: складська будівля на площі 1500кв.м., суха трава, несанкціоноване сміттєзвалище та деревина на площі близько 3000 кв.м.

До ліквідації цих пожеж було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу ДСНС.Близько 14:00 стався обстріл приватного сектору у с.м.т. Чкалівське, в результаті чого трапилась пожежа у приватному житловому будинку. 1 людина зазнала поранень. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 31 ворожий боєприпас.

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