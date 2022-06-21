Наступ рашистів на Харківщині може посилитися, окупанти добудували переправу через річку

Поблизу великого залізничного вузла Куп’янськ-вузловий з’явилася понтона переправа замість, раніше зруйнованого ЗСУ, залізничного моста.

Російські інженерні підрозділи останні декілька тижнів активно працювали над подоланням логістичних перешкод в Харківській області. Генеральний штаб ЗСУ не одноразово повідомляв про проведення окупантами заходів з відновлення транспортної інфраструктури та будівництва понтонно-залізничних переправ через водойми. І судячи з супутників знімків, виявлених журналістами «Схем», своє завдання вони виконали, повідомляє Радіо Свобода.

Місто Куп’янськ, яке розташоване на сході Харківської області, є стратегічно важливим залізничним вузлом. Росіянам знадобилося трохи менше неділі, від початку повномасштабного вторгнення, щоб окупувати цей район, не без допомоги колаборантів. Завдяки утриманню позицій в районі Куп’янська, ворог безперешкодно залізницею має змогу відправляти підсилення у напрямку Сєвєродонецька, Ізюма та Харкова, як би не одне “але” – залізничний міст через річку Оскіл був зруйнований українськими військами під час відступу. Проте вочевидь, з цією неприємністю окупанти вже впоралися.

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