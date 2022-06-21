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Троє харків’ян загинули, поранено 7 за добу

Троє харків’ян загинули, поранено 7 за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.“Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40%. У Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство. Виникла пожежа, поранений працівник”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні.

На Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу по області – 3 загиблих, 7 людей поранені, усім надається медична допомога.

На лінії зіткнення в області тривають бойові дії.

“На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупуванню, що діє на Слов’янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої, наші захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції”, – зазначив голова обласної військової адміністрації.

Він також звернувся до жителів Харківщини з проханням не ігнорувати сигнали тривоги й без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

Агентство Телевидения Новости

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