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У лісах під Харковом ховаються близько 200 російських дезертирів

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

За словами місцевої влади, після боїв під Ізюмом частина окупантів зайшла до Гороховатки, а решта просто розбіглася.

«Вони повернулися поранені, брудні, голодні та злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу до села втекли та ховаються у лісі. Їхні командири організували пошуки дезертирів», — йдеться у повідомленні.

Натомість з куп‘янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські і далі в бік Донецької області йдуть «свіжі» колони рашистів. Такий самий рух «новобранців» відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається у лісах поблизу села Піски-Радьківські.

У Боровій окупанти продовжують заселяти у квартири та будинки борівчан, які тимчасово виїхали у зв‘язку з воєнними діями і окупацією, переселенців з Донецької та Луганської областей. Це поки що поодинокі, але реальні випадки. Відомо про заселення людей зі Святогірська, Сєверодонецька, Лиману у квартири по провулку Миру та на 14-му кварталі, а також у будинки по вулиці Східній і провулку Майстрів. Подібні випадки є і у Підлимані.

Агентство Телевидения Новости

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