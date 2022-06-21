Як виглядає Фельдман Екопарк після обстрілу. Відео

Ролик із парку виклав у мережу відеоблогер Олександр Монкевич. На кадрах із місця подій видно, що парк частково зруйновано. Багато вольєрів розгромлені повністю, інші – деформовані частково, де-не-де вибиті шибки. Отримали пошкодження архітектурні композиції та інші елементи благоустрою парку – статуї, лавочки, кафетерії, адмінбудівлі тощо.

На стежках лежать частини снарядів. На одній із стежок – труп собаки. Тварин у парку немає. Там залишаються лише дикі птахи.

Агентство Телевидения Новости