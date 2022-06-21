На ПІвнічну Салтівку знову не ходить метро

З технічних причин рух поїздів на ділянці від станції «Академіка Барабашова» до станції «Героїв праці» тимчасово призупинено, йдеться у повідомленні “Харківського метрополітену”

Станцї на вказаній ділянці тимчасово припиняють обслуговування пасажирів. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково.

По інформації пабликів, призупинення у руху на Салтівській ліінії пов`язано з ризикм обстрілів та необхідністю зберигати рухомий склад в тунелях.

Агентство Телевидения Новости