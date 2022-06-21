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Поліція розшукує 17-річну дівчину з Лозової

Поліція розшукує 17-річну дівчину з Лозової

Лозівським РВП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження неповнолітньої мешканки міста Лозова Діани Шейко, 2005 року народження. Дівчина 20 червня пішла з дому та не повернулась.

Її прикмети: на вигляд 17 років, зріст 170 см.

Була одягнена в темно-зелену футболку, чорні джинси та чорні сланці.

Тих, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, поліція просить повідомити за телефонами: 0667084960, 0959441288 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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