Окупанти обстріляли харківське метро: одна людина поранена

Внаслідок ворожого обстрілу міста постраждало депо Харківського метрополітену. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ситуація напружена. Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Були нічні прильоти. Кілька мікрорайонів Харкова одразу зізнали бомбардувань і ракетних ударів. Є руйнування цивільних та інфраструктурних об’єктів, зокрема – депо метрополітену», – зазначив мер Харкова.

За його словами, у депо стояло кілька поїздів. Внаслідок удару одна людина була поранена. Наразі на місці події працюють рятувальники, територію розмінують та почнуть розбирати завали.

Ігор Терехов зазначив, що у зв’язку з цим роботу метро переформатували.

Нагадаємо, що сьогодні тимчасово призупинено рух поїздів Харківського метрополітену дільницею від ст. «Академіка Барабашова» до ст. «Героїв Праці».

Агентство Телевидения Новости