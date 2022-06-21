«Якщо люди хочуть – у них є шляхи евакуації», – мер Харкова

Українські військові захищають кордони Харкова, доки російський агресор хоче тримати місто у напрузі.

Про це сьогодні, 21 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Декілька тижнів тому, коли українські військові відтіснили окупанта від меж міста, припинилися обстріли. Багато людей почали повертатися, почала перезапускатись економіка міста, запрацював громадський транспорт, але це не влаштовувало російського агресора. Він хоче тримати місто у напрузі, залякувати, сіяти паніку. Наші війська захищають місто. Загрози обстрілів залишаються, але жодної паніки не повинно бути», – зазначив мер Харкова.

Ігор Терехов наголосив, що комунальні служби продовжують забезпечувати життєдіяльність міста. Водночас, він попросив харків’ян бути максимально акуратними і у разі тривоги не залишати місць укриттів. За його словами, за підсумками вчорашнього дня можна сказати, що інтенсивність обстрілів збільшилася – російський агресор обстрілює місто і вдень, і ввечері, і вночі.

«Як мер, як харків’янин, я розумію всю відповідальність, яка лежить на мені, керівництві області. Але кожен приймає рішення для себе – залишається він у Харкові чи ні. Якщо люди хочуть – у них є шляхи евакуації. Вони можуть виїхати, а потім повернутися», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости