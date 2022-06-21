З окупованої Харківщини вдалося вивезти ще майже 1000 громадян

Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати ще 993 людини, серед яких 254 дитини. Для евакуації задіяли більше 30 автобусів до Чугуєва та Харкова, повідомили в ХОВА

Дякую чеській ініціативі Helping to leave, а також харківськім волонтерам організацій Eventroom, Kharkiv Help, Help me, Kharkiv, «Незламний Харків» та ETOC за допомогу в організації евакуації.

Також велика подяка усім службам, які брали участь в евакуації: медикам екстреної медичної допомоги, психологам обласного управління ДСНС, працівникам Нацполіції, прикордонникам, працівникам Харківської ОВА, органам місцевого самоврядування, «Червоному Хресту» та ін.

Хочу наголосити, що ми щодня комунікуємо із представниками тимчасово окупованих громад. Робимо все можливе, щоб допомагати нашим громадянам.

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