Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля метрополітену(фото)

20 червня близько 23:55 внаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену.Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами.Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони.В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 2 провели огляд місця події та зібрали речові докази.Робота поліції здійснювалась спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.Зібрані матеріали будуть передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости