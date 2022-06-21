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Троє загиблих через обстріли в Золочівській ОТГ

Троє загиблих через обстріли в Золочівській ОТГ

Вранці 21 червня російські окупанти обстріляли село Уди Золочівської громади Харківської області.

Троє людей загинули, повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

“Це було зранку, близько 8:30. Вони біля сільської ради зібрались переговорити, почався обстріл, вони почали тікати, впав снаряд, всіх трьох вбив”, — сказав Коваленко.

Село Уди, як і інші населені пункти Золочівської громади, з початку вторгнення перебувають під систематичним обстрілом російських військ.

Агентство Телевидения Новости

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