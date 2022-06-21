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Російські війська програють нокаутом в Україні, — генерал ЗС США

Російські війська програють нокаутом в Україні, — генерал ЗС США

Американський військовий порівняв битву за Донбас із боєм боксерів у надважкій вазі. Розв’язки поєдинку варто очікувати, коли ЗСУ отримають достатньо західної зброї.

Перевага ЗСУ, у міру надходження на передову західних озброєнь, зростатиме, попри кількісну перевагу ЗС РФ у тому, що стосується артилерії. Про це заявив відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг, який опублікував пост у Twitter.

За словами Хертлінга, кремлівські війська продовжують втрачати особовий склад і техніку, також впливає низький моральний дух.

“Моральний і психологічний стан росіян на вкрай низькому рівні і не покращується. Новини повідомляють про погані умови і вкрай погане керівництво”, — заявив Хертлінг, який раніше командував американськими сухопутними військами в Європі.

Битву за Донбас колишній військовий порівняв із поєдинком боксерів-важковаговиків, у якому за два місяці боїв поки не було нокауту.

“Це станеться, коли російські війська стануть виснаженішими”, — пояснив він.

Агентство Телевидения Новости

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