П’ятеро харків’ян загинули під час денного обстрілу: дані прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 червня 2022 року близько 14 години російські військові здійснили ракетний удар по Індустріальному району м. Харкова. Під вогонь потрапило підприємство та житловий квартал.

Внаслідок обстрілу загинули четверо чоловіків та одна жінка. Ще шість людей доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами.

Огляд місця події проводили прокурори Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости