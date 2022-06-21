15 загиблих, 16 поранених: наслідки обстрілів Харківщині 21 червня

В Харківській ОВА підсумували наслідки російських денних обстрілів Харкова та області: 15 людей загинули, 16 поранені. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються.

У Харкові – 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих.

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