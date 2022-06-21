Внаслідок обстрілу Чугуєва загинуло 6 людей: дані прокуратури

Сьогодні близько 18 години окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Чугуїв. Внаслідок ворожого вогню загинуло шість людей, ще шість цивільних отримали осколкові поранення.

Пошкоджено багатоповерховий будинок, торгівельні павільйони та автостанцію.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії проводяться Чугуївським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости