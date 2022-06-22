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Одна людина загинула через нічний обстріл Золочева
У селищі Золочів внаслідок прямого влучання російської ракети 22 червня знищений двоповерховий багатоквартирний будинок. З-під його завалів рятувальники витягнули одного загиблого.
Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж, розповів Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
Обстріли сталися о 00:30. Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними перебувають люди, сказав Коваленко. Скільки саме — повідомлять пізніше.