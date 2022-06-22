Новий обстріл Чугуєва, є загиблі

Зранку 22 червня російські окупанти обстріляли місто Чугуїв. Внаслідок обстрілу була зруйнована котельня, загинула щонайменше одна людина. Також сталося декілька пожеж, їхня ліквідація триває. Про це повідомив KHARKIV Today керівник сектору роботи зі ЗМІ Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

“Був обстріл. Гаражі, магазин, котельня. У котельній не було пожежі, там руйнування. Як мінімум одна особа загинула. Тривають декілька пожеж, йде їхня ліквідація”, — сказав Євген Василенко.

Як пише “Суспільне” з посилання на мера Чугуєва Галину Мінаєву, також через обстріл були пошкоджені житлові будинки. Окупанти обстріляли мікрорайони міста. Точну кількість постраждалих та жертв зможуть надати після закінчення рятувальних робіт.

Харківський журналіст Юрій Ларін опублікував фото з Чугуєва, де видно сліди ранкових обстрілів на дитячому майданчику та у житлових будинках. Після обстрілів пошкоджений паркан, вибиті вікна, залишилися вирви.

Мер Чугуєва закликала мешканців не перебувати на вулицях без необхідності, особливо сьогодні, 22 червня.

“Разом з цим хочу звернутися до всіх мешканців Чугуєва та сільських населених пунктів громади з черговим наполегливим проханням максимально дотримуватись правил безпеки у воєнний час, уникати від перебування на вулицях без нагальної необхідності. Особливо це стосується сьогоднішньої дати, 22 червня. Сьогоднішній агресор не менш кровожерливий та підступний, чим той, що прийшов на нашу землю 81 рік тому, отже маємо бути готовими до будь-яких можливих провокацій з його боку”, — написала Мінаєва у своєму офіційному Telegram-каналі.

Агентство Телевидения Новости