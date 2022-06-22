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ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: ЗМІ опублікували проєкт рішення

ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: ЗМІ опублікували проєкт рішення

Лідери Європейського Союзу незабаром схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в ЄС. Станеться це на саміті в Брюсселі 23 – 24 червня.

Про це мовиться в останньому проєкті висновків саміту ЄС.

Видання зазначає, що лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проєкті рішення. Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується у межах регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.

Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів,– мовиться також у проєкті висновків.

Це формулювання говорить про те, що ЄС не має наміру об’єднувати Україну та Молдову в один “пакет”, як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією

Агентство Телевидения Новости

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