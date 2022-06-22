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На ранок на Харківщині вже 3 загиблих, 6 поранених, 2 під завалами

На ранок на Харківщині вже 3 загиблих, 6 поранених, 2 під завалами

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 22 червня розповів голова ХОВА Олег Синєгубов

▪️ У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об’єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється.

▪️ Росіяни вночі продовжили обстріли м. Чугуїв, зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо 2 людей загинули, 2 поранених. Інформація уточнюється.

▪️ У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло 1 загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще 2 людей.

▪️ В смт Шевченкове, Куп’янського району, внаслідок російського обстрілу учора ввечері 1 людина зазнала поранення.

▪️На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов’янськ.

@h_saltovka

Агентство Телевидения Новости

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