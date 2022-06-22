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Харків знову під обстрілами, є поранені

Харків знову під обстрілами, є поранені

Вранці близько 10.00 Харків знову був обстріляний рашистами. У зоні вогню опинився Немишлянській район, за попередніми даними – 3 поранених. Про це пише волонтерка, радниця голови ХОВА Наталя Попова.

Нагадаємо, вранці також був обстріляний Чугуїв, там щонайменше 1 загиблий. А вночі Золочів – там також 1 загиблий та руйнування двохповерхівки, під завалами ще шукають людей.

Напередодні на Харківщині 15 людей загинули. 16 – поранені.

Агентство Телевидения Новости

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