Харків знову під обстрілами, є поранені

Вранці близько 10.00 Харків знову був обстріляний рашистами. У зоні вогню опинився Немишлянській район, за попередніми даними – 3 поранених. Про це пише волонтерка, радниця голови ХОВА Наталя Попова.

Нагадаємо, вранці також був обстріляний Чугуїв, там щонайменше 1 загиблий. А вночі Золочів – там також 1 загиблий та руйнування двохповерхівки, під завалами ще шукають людей.

Напередодні на Харківщині 15 людей загинули. 16 – поранені.

Агентство Телевидения Новости