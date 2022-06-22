З початку війни у Харкові народилося понад 500 дітей

З початку війни у ​​пологових будинках міста Харкова з’явилося на світ понад 500 дітей. Всі 119 днів медики не припиняли надавати акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу.

Під звуки обстрілів породіллі були змушені спускатися у підвали лікарень та народжувати там. Медики надавали жінкам всю необхідну допомогу, у тому числі при передчасних пологах та невиношуванні вагітності. Також фахівці надавали медичну допомогу недоношеним новонародженим із екстремально низькою масою тіла.

«Медичні працівники, не залишаючи медустанов по кілька днів, працюють та приймають пологи цілодобово. Міські пологові будинки продовжують працювати заради здоров’я та щастя новонароджених та їхніх батьків», – зазначили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости