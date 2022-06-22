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Загиблі в Чугуєві – комунальники

Загиблі в Чугуєві – комунальники

Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва:

Сьогодні, як і вчора, починаю своє звернення до вас з сумної звістки – внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих – співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях. Немає слів, щоб висловити весь біль і смуток від цієї непоправної втрати. Висловлюю від себе особисто та від усієї громади найглибші співчуття рідним та близьким загиблих.Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати інфраструктуру громади – цього ранку руйнівний удар було нанесено по повністю підготовленій до зими котельної, серйозно пошкоджено теплові мережі. Також постраждало багато квартир мешканців.Але все це, врешті-решт, можна буде з часом відновити. Головне зараз – зберегти свої життя та життя своїх близьких. Отже знов закликаю вас, дорогі земляки, будьте максимально обережні та обачні в цей непростий час.Щодо питання евакуації, яке мені задають, то на сьогоднішній день кожний з вас сам вирішує – залишитися в громаді чи виїхати за її межі. В будь-якому випадку міською владою буде робитися все необхідне для того, щоб підтримувати в належному стані життєдіяльність громади та її інфраструктуру.Користуючись нагодою, хочу ще раз від усього серця подякувати нашим рятувальникам та працівникам підприємств житлово-комунального господарства. Ви – справжні герої сьогодення!

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