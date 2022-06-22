Затриманий у Харкові наркозбувач втік до Бєлгорода: 128 000 грн застави відправили на потреби ЗСУ

За результатами розгляду клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури Київським районним судом м. Харкова винесено ухвалу про звернення застави в сумі 128 000 гривень у дохід держави. Кошти перераховано на спеціальний банківський рахунок для підтримки ЗСУ.

Прокурори Харківської обласної прокуратури підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 27-річного чоловіка, який незаконно придбав, зберігав та у подальшому збував у м. Харкові психотропні речовини та наркотичні засоби за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування ухвалою суду підозрюваному було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення 128 000 грн застави, яку він вніс. Підозрюваний не перебуває за місцем свого мешкання. За даними слідства, він, ймовірно, знаходиться на території м. Бєлгород РФ. Наразі його оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости