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Пожежу через обстріли в Немишлянському районі ліквідовано: є постраждалі

Пожежу через обстріли в Немишлянському районі ліквідовано: є постраждалі

Сьогодні вранці на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у виробничій будівлі одного промислових підприємств в Немишлянському районі Харкова. Пожежа трапилась внаслідок влучання ворожого боєприпасу.

До місця події було направлено 6 відділень Служби порятунку на автоцистернах. На момент їх прибуття полум’я охопило площу біля 50 кв. метрів. Горіло перекриття в будівлі та автомобіль, що стояв поруч. Вогонь вдалось локалізувати о 10:47 та ліквідувати об 11:24.

За попередніми даними, від уламків боєприпасу отримали поранення 3 людей: 2 чоловіків та жінка.

Агентство Телевидения Новости

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