19-річна харків’янка придбала кілограм психотропів, щоб перепродавати наркозалежним

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом особам у вчиненні злочинів, пов’язаних з придбанням, зберіганням і збутом психотропів.

Зокрема, 11 червня 2022 року в порядку ст. 208 КПК Україні затримано 31-річного чоловіка. При собі він мав близько 40 згортків та прозорий пакет з психотропною речовиною. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані речовини чоловік планував збувати наркозалежним особам. Йому повідомлено про підозру за факом придбання та зберігання психотропів з метою збуту (ч. 1 ст. 307 КК України).

14 червня цього року затримано 25-річну жінку, у якої під час обшуку виявлено та вилучено близько 50 згортків та пакет з психотропною речовиною. Встановлено, що раніше жінка вже притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Їй повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

Ще одна підозрювана – 19-річна харків’янка. За даними слідства, молода жінка придбала психотропи, щоб у подальшому збувати їх наркозалежним особам. 14 червня її затримано в порядку ст. 208 КПК Україні та в ході обшуку вилучено полімерний пакет з психотропною речовиною вагою близько 1 кг. Жінці повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту (ч. 1 ст. 307 КК України).

Усім трьом підозрюваним слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости