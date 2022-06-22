В Харкові агресивний чоловік напав на медиків «швидкої»

Сьогодні о 11:27 бригада екстреної медичної допомоги приїхала на виклик до одного з районів м. Харкова. Той, хто надав інформацію, розповів, що на вулиці «у невідомому стані» лежить чоловік. Прибувши на місце та провівши попередній огляд, бригадою ЕМД було встановлено, що чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляється на сторінці Facebook КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Під час огляду, чоловік почав неадекватно поводитись, лаятись, нецензурно виражатися, погрожувати розправою та кидатись на бригаду. На місце була викликана поліція. Нападника доставлено до відділу поліції.

«На обслуговування даного виклику був витрачений час та сили медичних працівників, який повинен витрачатись на збереження здоров’я та життя громадян. Будьте відповідальними, з повагою та розумінням ставтесь до роботи медиків!»

Фото: КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Агентство Телевидения Новости