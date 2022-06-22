Зруйновані будинки, травмовані цивільні: прокуратура фіксує воєнні злочини росіян в Люботині

28 березня: вибухи на вулиці Зеленій в Люботині, здається, почуло все місто. Сирени не було – Роман вийшов у магазин. Дома залишилися сестра та її 5-річна донька.

Роман Тонкий

Услышал 2 взрыва, понял, что в районе моего дома. Приехал сюда – здесь уже пожар, спасатели. Начал лезть – я ж понимаю, что там сестра моя. Залез, а там спасатели уже доставали ее из-под обломков. Вернулся на улицу и увидел, как увозят племянницу. Сказали, что она вышла на улицу и ее подхватили проходящие люди и отвезли в больницу. Вот фундамент, это было 2-этажное здание. Там, где сейчас стоят – это часть одноэтажного здания. Дом был 150 кв. метров.

Навіть відновлювати тут нема чого. Дивом обійшлося без загиблих: дитина отримала травми середньої тяжкості, у жінки – забиття. Зараз на місці працює прокуратура – правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів росіян.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської обл.

На теперішній час досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ст. 438 ККУ «Порушення правил та звичаїв війни». За конкретно цією адресою – це ч. 1, оскільки відсутні жертви з летальними наслідками.

В Люботині це не єдине місце, де після обстрілів окупантів зруйновано вщент цілі ділянки вулиць – від будинків просто не залишилось нічого, нема що ремонтувати.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської обл.

Ми знайшли головну частину снаряда, схожу візуально на ракету калібр. Як ми розуміємо, вона випускається з акваторії Чорного моря. Ми такого раніше не знаходили. Направимо на експертизу для підтвердження, що це за снаряд.

Нами встановлені та зафіксовані ідентифікаційні відомості, які містилися на двигуні, на головній частині, на мікросхемах. Якщо нам пощастить, ми встановимо, де це знаряддя знаходилось, як по логістиці воно переміщалось, звідки вистрілювалося та хто давав такі команди.

Оце речові докази. Вагома, кілограма два, частина від крила калібру. Написано російською: «Правій нижний 426 265…

Будинок поряд повністю вигорів. Того дня Євген з дружиною були вдома. Теж згадують – повітряну тривогу не оголошували, аби лунала сирена, вони б спустилися у підвал.

Євген

Я понял, что произошло что-то ужасное, потому что сразу полетели доски, кирпичи. Я лежу на полу и через несколько секунд происходит второй взрыв. И слышу – жена начала меня искать, где я есть. Мы через окна вылазили, тут уже невозможно было выйти. Пытались что-то из вещей повыбрасывать, какие-то куртки, ботинки, полушки. Я документы на дом успел выбросить. Через 10 минут приехала самооборона и начала нас выгонять, потому что еще прилет мог быть. И имущество мы не успели спасти, все сгорело.

Євген отримав кілька поранень уламками скла, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Місяць лікувався.

Євген

Я получил травму, порезало мне руку, зашивали. Вторая травма здесь, осколок зашел в районе груди.

Анатолій теж мешкає неподалік. Обійшлося без лікарні й будинок вцілів. Та знайомство з «руським миром» чоловік запам’ятав добре.

Анатолій Драганчук

Я в 18 метрах от эпицентра взрыва. Из зимнего сада все вылетело, меня выбросило через стеклопакет в летнюю кухню. Пролетел 6 метров, разбил головой стекло. Выскочили – забора нет, крыш нет, все посрывало. Вылетели одновременно все окна и двери. Лепим из того, что есть. Это все тоже было на земле, поднимали. Вылетал отсюда. Морозильник стоял в углу. Я от него развернулся и через это окно пролетел на кухню.

За даними прокуратури, близько 10 будинків в Люботині знищено, більше 15 пошкоджено. Пошкоджено також кілька учбових закладів.





Агентство Телевидения Новости