Двоє загиблих та двоє постраждалих: наслідки чергового обстрілу Чугуєва

В результаті трапилось 3 пожежі і чимало руйнувань. Майже одночасно горіли 2 приватні гаражі, господарча споруда та магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідований об 11:07. Загальна площа, вражена вогнем, склала біля 170 кв. метрів.

Крім того, у той самий час рятувальники працювали ще за однією адресою, де вилучили з-під завалів об’єкту міського теплопостачання тіла двох загиблих жінок.

Як уточнили в прокуратурі Харківської області, ворожий снаряд влучив у котельню, що призвело до її руйнування. Загинули дві працівниці. Ще один 36-річний співробітник отримав поранення.

88-річна жінка також була поранена на власному подвір’ї під час обстрілу окупантів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, гараж, магазин та церкву.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії проводяться Чугуївським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости