Після обстрілу в Золочеві знайдено фрагменти тіл ще двох громадян: кількість загиблих збільшилася до трьох

Сьогодні російські військові обстріляли смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу загинув 46-річний чоловік. Під час огляду місця події під завалами було знайдено фрагменти тіл ще одного чоловіка та жінки.

Крім того, ворожим вогнем окупанти зруйнували та пошкодили низку житлових будинків.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Богодухівським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости