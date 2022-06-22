США нададуть Україні робопса від Boston Dynamics для розмінування

Американська армія надасть Україні робота Spot від Boston Dynamics для розмінування територій. Робота використовуватиме організація HALO Trust – Організація життєзабезпечення небезпечних територій. Про це повідомляє видання «Бабель» із посиланням на Foreign Policy.

HALO Trust – неурядова організація яка проводить гуманітарне розмінування – усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема мін-пасток.

Директор HALO Trust Кріс Вотлі зазначив, що робопса використовуватимуть для розмінування території довкола Києва.

У середині червня в МВС заявили, що через російське вторгнення 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Піротехнічні підрозділи Міністерства внутрішніх справ уже провели первинне розмінування на понад 2 мільйонах гектарів.

Агентство Телевидения Новости