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22.06.2022 23:52
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США нададуть Україні робопса від Boston Dynamics для розмінування

США нададуть Україні робопса від Boston Dynamics для розмінування

Американська армія надасть Україні робота Spot від Boston Dynamics для розмінування територій. Робота використовуватиме організація HALO Trust – Організація життєзабезпечення небезпечних територій. Про це повідомляє видання «Бабель» із посиланням на Foreign Policy.

HALO Trust – неурядова організація яка проводить гуманітарне розмінування – усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема мін-пасток.

Директор HALO Trust Кріс Вотлі зазначив, що робопса використовуватимуть для розмінування території довкола Києва.

У середині червня в МВС заявили, що через російське вторгнення 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Піротехнічні підрозділи Міністерства внутрішніх справ уже провели первинне розмінування на понад 2 мільйонах гектарів.

Агентство Телевидения Новости

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