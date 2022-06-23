Через обстріли горить половина Харківщини

За добу з 22 по 23 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, пожежі з інших причин — 4, також 4 — для надання допомоги населенню, 2 — на аварійно-рятувальні роботи, 2 — для допомоги комунальним службам, 3 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (3), Немишлянському(1) районах Харкова, а також Чугуївському (5), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки та господарчі споруди, гаражі та автомобілі, складські приміщення, та інші виробничі будівлі.

Серед останніх великих пожеж, спричинених вибухами, пожежа у сільськогосподарському підприємстві, розташованому в селищі Печеніги. Там горіла сушильна камера та сировина на площі 400 кв.м. В ліквідації вогню приймали участь 3 пожежно-рятувальні відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла 5 осіб. Двоє жінок загинули у зруйнованій рашистами котельні у м. Чугуєві. Ще двоє чоловіків та жінка потрапили під завали розбомбленого двоповерхового житлового будинку у селищі Золочів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 25 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости