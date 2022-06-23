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Дергачівську ОТГ обстріляли снарядами, які вибухають з часом

Дергачівську ОТГ обстріляли снарядами, які вибухають з часом

Про це повідомили у Дергачівській міськраді.

Під час артилерійських обстрілів селища Слатине окупанти використали кумулятивно-осколкові бойові елементи з механізмом самоліквідації.

Це дуже небезпечні снаряди, які можуть вибухнути будь-якої миті протягом 40 годин.

Якщо ви виявили підозрілі предмети або боєприпаси, категорично забороняється брати в руки, наближатися, або здійснювати інші фізичні дії щодо них!

Негайно повідомите ДСНС, МВС або ЗСУ за телефонами 101, 102, 112, 0800507028, йдеться у повідомленні

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