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Дергачівську ОТГ обстріляли снарядами, які вибухають з часом
Про це повідомили у Дергачівській міськраді.
Під час артилерійських обстрілів селища Слатине окупанти використали кумулятивно-осколкові бойові елементи з механізмом самоліквідації.
Це дуже небезпечні снаряди, які можуть вибухнути будь-якої миті протягом 40 годин.
Якщо ви виявили підозрілі предмети або боєприпаси, категорично забороняється брати в руки, наближатися, або здійснювати інші фізичні дії щодо них!
Негайно повідомите ДСНС, МВС або ЗСУ за телефонами 101, 102, 112, 0800507028, йдеться у повідомленні