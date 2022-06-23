Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:27
Просмотров: 40

Личаківський районний суд Львова 23 червня розпочинає розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.

Офіс Генпрокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.

Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв’язку з приміщень Київського апеляційного суду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 