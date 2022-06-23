Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:23
Просмотров: 55

США можуть незабаром почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16

США можуть незабаром почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Конгресмени США внесли законопроєкт про підготовку українських льотчиків. Він дозволить Сполученим Штатам почати навчання українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах

Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер у твіттері.

«Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16»

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 