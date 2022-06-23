США можуть незабаром почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Конгресмени США внесли законопроєкт про підготовку українських льотчиків. Він дозволить Сполученим Штатам почати навчання українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах

Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер у твіттері.

«Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16»

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