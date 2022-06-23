Зима буде надскладною: українців попередили температура в оселях буде 16-20 градусів

На тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації цьогорічний опалюваний сезон буде для українців надскладним. Проте в Кабміні переконують, що тарифи на тепло підіймати не будуть.

В Україні заморозять тарифи на газ для населення до кінця війни.

Зокрема, про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Міністр наголосив, що опалювальний сезон 2022/2023 розпочнеться в Україні вчасно, а тариф на теплопостачання не зміниться. Однак певні зміни все ж очікують українців. Зокрема, за словами Чернишова, українці “повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами”.

“Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи”, – пояснив урядовець.

Він додав, що те, як Україна переживе майбутню зиму залежить від кожного громадянина і готуватись до холодної пори року потрібно вже зараз.

“Головне завдання — маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них”, – резюмував Олексій Чернишов

Новий опалювальний сезон 2022-2023 рр. у Харкові планують розпочати вчасно.Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, підготовкою до нового опалювального сезону зайняті всі необхідні служби.

«Харківські тепломережі», «Харківводоканал», «Міськгаз», «Харківобленерго» працюють, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон. Ремонтуємо магістралі, внутрішньобудинкові мережі, починаємо закривати контури у будинках, де це можливо. Зусилля всіх комунальних підприємств та компаній спрямовані на те, щоб 15 жовтня розпочати опалювальний сезон – подати тепло та гарячу воду», – наголосив міський голова.

Тепло обіцяють навіть на Північній Салтівці.

Агентство Телевидения Новости