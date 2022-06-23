45 дітей загинули на Харківщині з початку війни

Країна-агресор безжально вбиває та калічить українських дітей. Внаслідок збройної агресії на Харківщині вже загинуло 45 дітей, поранено — 137. Про таку статистику повідомляє обласна прокуратура.

Жертвою «визволителів» став 15-річний хлопчик, який навчався в Малоданилівському ліцеї та займався танцями. Все це в одну мить зруйнував трагічний випадок: 7 березня під час обстрілу м. Дергачі хлопчик втратив одну ногу. Зараз він перебуває у Нідерландах на лікуванні.

Під час нічного авіаудару по м. Ізюм у березні загинуло двоє дітей 3 та 9 років. У будинок потрапив снаряд, діти померли.

Втекти від російських загарбників не вдалось ще одній родині. Намагаючись виїхати з с. Лісне на автівці з білими прапорами до більш безпечного місця, родина потрапила під обстріл окупантів з танка. На місці загинув батько сімейства, якому було лише 42 роки, та 9-річна донька. Мати та 17-річний син отримали поранення.

На місці загинув батько сімейства, якому було лише 42 роки, та 9-річна донька. Мати та 17-річний син отримали поранення.

Регулярними бомбардуваннями та обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів у Харкові пошкоджено 224 заклади освіти. Знищено повністю 21 заклад освіти. На території області, за попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено 166 закладів освіти.

Також пошкоджено будівлі 48 закладів професійно-технічної та вищої освіти.

Цинізм окупантів дозволяє їм обстрілювати й дитячі заклади охорони здоров’я. Станом на 24 лютого 2022 року у дитячій клінічній лікарні м. Харкова перебувало 320 дітей. Під час обстрілу окупантів у лікарні зникла електроенергія, без якої неможлива робота медичної апаратури, яка забезпечує життя маленьких пацієнтів, що перебувають у реанімації. Повторний обстріл території лікарні відбувся 1 березня. У цей час медики проводили операцію. Проте, незважаючи на обстріли окупантів, лікарі врятували життя дитини та закінчили операцію.

Під ракетний удар окупантів потрапив також оздоровчий дитячий табір у Чугуєві, що призвело до його суттєвого пошкодження.

Ювенальні прокурори Харківщини продовжують докладають всіх зусиль заради покарання кожного представника країни-агресора.

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Агентство Телевидения Новости