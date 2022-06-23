7 цивільних поранено, 2 з них діти: вночі на Харківщині продовжились обстріли

Минулої ночі російські окупанти продовжували чинити терор та обстрілювати цивільну інфраструктуру в Харкові та Харківській області, поідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

▪️У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо – ніхто не постраждав.

▪️Також вночі знову окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

▪️У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

В районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Наші захисники готові до будь-яких дій агресора, тримають свої позиції, завдають ворогу суттєвих втрат.

Агентство Телевидения Новости