Як вакцинуватись проти COVID-19 у різних країнах – роз’яснення

У Департаменті охорони здоров’я розповіли, як вакцинуватись проти COVID-19 у різних країнах світу.

«У багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Якщо ви ще не вакциновані проти коронавірусу – можете зробити щеплення в тій країні, де плануєте перебувати», – повідомили у департаменті.

Інформація про умови щеплення у різних країнах доступна за посиланням.

Перелік доступних вакцин по країнах:

Польща, Румунія та Словаччина: «Johnson&Johnson» (однодозна); «Moderna» (дві дози з інтервалом у 28 днів); «Oxford/AstraZeneca» (дві дози з інтервалом у 28 днів); «Pfizer/BioNTech» (дві дози з інтервалом у 21 день);Молдова: «Johnson&Johnson»; «Oxford/AstraZeneca»; «Pfizer/BioNTech» та «Sinopharm/Beijing» (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);Угорщина: «Johnson&Johnson»; «Moderna»; «Oxford/AstraZeneca»; «Pfizer/BioNTech» та «Sinopharm/Beijing»;Чехія та Італія: «Johnson&Johnson»; «Pfizer/BioNTech»; «Moderna»; «Oxford/AstraZeneca» та вакцина від «Novavax» (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);Іспанія: «Moderna»; «Oxford/AstraZeneca»; «Pfizer/BioNTech»; «Johnson&Johnson»;Австрія та Греція: «Vaxzevria» від «Astra Zeneca» (дві дози з інтервалом у 28 днів); «Janssen» (однодозна); «Comirnaty» від «BioNTech/Pfizer» (дві дози з інтервалом у 21 день); «Spikevax» від «Moderna» (дві дози з інтервалом у 28 днів);Болгарія: «Moderna»; «Oxford/AstraZeneca»; «Pfizer/BioNTech»; «Johnson&Johnson»; вакцина від «Novavax»;Литва та Латвія: «Moderna»; «Oxford/AstraZeneca»; «Pfizer/BioNTech»; «Johnson&Johnson»; «Novavax»; «Vaxzevria»;Німеччина: «Moderna»; «Pfizer/BioNTech»; «Johnson&Johnson»; «Novavax»;Ізраїль: «Pfizer/BioNTech»; «Moderna»; «AstraZeneca»;Франція: «Moderna»; «Oxford/AstraZeneca»; «Pfizer/BioNTech»; «Johnson&Johnson».

У департаменті зазначили, що пандемія COVID-19 усе ще триває, і вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від тяжких наслідків для здоров’я.

Агентство Телевидения Новости